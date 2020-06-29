السيسي يوجه رسالة حازمة للمسئولين : كنتوا مستنيين ايه عشان تحلوا المشاكل وتقولوا كفاية كدة

علّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مظهر التكدس المروري في مصر وشوارع القاهرة والإسكندرية، - في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية- قائلًا: "عايزين نبص على الصورة دي ونفكر فيها كويس لكثير من شوارع القاهرة والإسكندرية وشوارع بالشكل ده مزدحمة".

وأضاف الرئيس السيسي ، قائلا: "شوارع مصر الجديدة كانت مزدحمة والعباسية والمطرية والوايلي وبهتيم والحلمية وشبرا، كما أن البناء العشوائي أثر على مظهرها".

وأضاف السيسي: "محدش كان فكر كمحافظ أو رئيس حي أو وزير مختص يقول بلاش نبني تاني، أو اقترح البناء يكون بارتفاعات منخفضة".

ووجه الرئيس رسالة للمسؤولين قائلًا: "كنتوا مستنيين ايه كمسئولين عشان تتصدوا وتحلوا المشاكل دي وتقولوا كفاية كدة هو الحل فقط أننا نقول ساعاتها المرور ما بيتنظمش ليه في البلد".