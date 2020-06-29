علّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مظهر التكدس المروري في مصر وشوارع القاهرة والإسكندرية، - في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية- قائلًا: "عايزين نبص على الصورة دي ونفكر فيها كويس لكثير من شوارع القاهرة والإسكندرية وشوارع بالشكل ده مزدحمة".
وأضاف الرئيس السيسي ، قائلا: "شوارع مصر الجديدة كانت مزدحمة والعباسية والمطرية والوايلي وبهتيم والحلمية وشبرا، كما أن البناء العشوائي أثر على مظهرها".
وأضاف السيسي: "محدش كان فكر كمحافظ أو رئيس حي أو وزير مختص يقول بلاش نبني تاني، أو اقترح البناء يكون بارتفاعات منخفضة".
ووجه الرئيس رسالة للمسؤولين قائلًا: "كنتوا مستنيين ايه كمسئولين عشان تتصدوا وتحلوا المشاكل دي وتقولوا كفاية كدة هو الحل فقط أننا نقول ساعاتها المرور ما بيتنظمش ليه في البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجه رسالة حازمة للمسئولين : كنتوا مستنيين ايه عشان تحلوا المشاكل وتقولوا كفاية كدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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