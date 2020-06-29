"الشعب لم يجد من يحنو عليه".. السيسي:" قلنا كده لكن الحنية شغل وتطوير مش طبطبة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، معلقا على صورة توضح زحام مرورى فى القاهرة، إن الزحام المرورى ينتشر فى العديد من المحافظات فى القاهرة والإسكندرية، وغيرها من المناطق فى القاهرة الكبرى، متابعا: "ليه المصريين سكتوا كده.. وليه المسئولين فضلوا لحد الشوارع ما بقت كده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، أن الشوارع المزدحمة لن يجدى معاها المرور، متابعا: "قولت من 6 سنين.. نبنى الدولة معا وايدنا فى إيد بعض، ونتحرك مع بعض لحل المسائل، واتكلمت مع الدكتور مصطفى مدبولى المريوطية من أجل تسهيل حركة الناس.. ولما قولت لم يجد يحنو عليه والحنية مش طبطة.. الحنية الحقيقة توفر للناس كل اللى اللى بيحتاجوه.. الحنية شغل وتطوير".