السيسي للمصريين: لن نقبل بالفوضى وقرار وقف البناء مش ضد مصلحة الناس واتفقنا من البداية هنبني البلد مع بعض

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تعمل منذ 6 سنوات لتطوير الطرق فى مختلف المحافظات مثل تطوير طريق السويس حيث كان عبارة عن حارتين فقط، وكان يشهد طوابير طويلة من السيارات فى الماظة، متابعا: "نتحرك من أجل التطوير.. وتم إضافة 9 حارات.. وده بكام؟.. وباعتبارى مسئول كنا رفقاء بيكم ولا ؟".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة فى شرق القاهرة: "الحنية اللى اقصادها انى أحاول أحل المشكلة والحنية مش طبطبة.. والحنية للشعوب هى حل المشاكل وازاى نحلها".

وتابع السيسى: للمسئولين لازم نفكر إزاى نحل المشاكل.. وفى الروبيكى نفذنا مدينة الجلود.. وليه نلاقى عشوائيات جوه المدينة.. والموضوع ده انتهى.. حتى تصل الدولة إلى مجابهة التحديات.. ولن نقبل الفوضى.. ومن الأول اتفقنا اننا نبنى بلدنا مع بعض".

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وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض يتصور أننا ضد مصالح الناس عندما تم وقف البناء، مضيفا:اربط بين اللى انت بتفكر فيه وبين المصلحة العامة للناس وللدولة".

وتابع:" رفع كفاءة شبكة الطرق في مصر 250 مليار جنيه يعنى معناه في 4 سنين نعوض الخسائر دى بما فيهم الوقود والتلوث ..بنوسع الطريق من 3 سنوات نجد نفسنا عاوزين نضاعف التوسعة مرة تانية طيب ده ليه علشان حجم الحركة المتزايد ويتم استبعابه ".

وتساءل السيسي: "لو شايفين إن القاهرة كانت هتبقى جراج كبير هل وقفتوا البناء في القاهرة لأ؟، فلو من 2002 وقفنا البناء وبدان التطوير ما وصلنا لهذه الحالة".