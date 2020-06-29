«أرسلت أنقرة غواصة ثانية للبحث عنها انقطع الاتصال معها لتصبح الغواصتان تائهتين» .. تركيا ترد رسمياً على أنباء «فقدان غواصتين في البحر المتوسط»

ردت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية على ما أثير عن فقدان الاتصال مع غواصتين تركيتين، وأنهما تائهتان قبالة السواحل الليبية في البحر المتوسط.

وأفادت "الأناضول"، بتقرير لها بعنوان "ابحث معنا عن غواصتين تائهتين لتركيا"، أن خبرا شائعا يجري تناقله منذ 8 يونيو عن انقطاع الاتصال بغواصة تركية، بعد تشويش عليها، وأنه عندما أرسلت أنقرة غواصة ثانية للبحث عنها انقطع الاتصال معها أيضا لتصبح الغواصتان تائهتين".

وأضافت الوكالة أن "وسائل إعلام نشرت الخبر نقلا عن حساب يعرف نفسه بأنه مقاول عسكري خاص، من جزر الباهاما، كان قد كتب تغريدة عن فقدان الغواصتين".

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الأناضول تنفي الواقعة

وقالت الوكالة إن الخبر "لم يستند إلى مصادر رسمية أو يقدم أدلة ملموسة على صحته"، مضيفة إنه من الناحية المنطقية "من الصعوبة أن تفقد تركيا غواصة أو غواصتين منذ قرابة ثلاثة أسابيع دون أن تعلن عن ذلك".

في حين نقلت "الأناضول" عن خبراء قولهم إنه من الناحية الفنية تبدو احتمالات التشويش على الغواصات وتعطيلها "ضعيفة جدا لوجودها على أعماق بعيدة تحت سطح الماء"، فيما ذكرت الوكالة أن تركيا تمتلك قدرات تقنية متقدمة في صناعاتها العسكرية.