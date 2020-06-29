تفاصيل محاولات «المتغطرس التركي» أردوغان لإقتحام الخط الأحمر في ليبيا

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، أحميدة حومة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "تركيا تمارس ضغوطا كبيرة على حكومة الوفاق الوطني في طرابلس من أجل التوجه إلى مدينة سرت بهدف السيطرة على منطقة الهلال النفطي الغنية بالنفط".

وأضاف حومة: "هناك محاولات حثيثة [من تركيا] للضغط على حكومة فايز السراج للتوجه إلى مدينة سرت ومن ثم الاستيلاء على منطقة الهلال النفطي وأيضا مدينة الجفرة"، معتبرا أن الأخيرة "بوابة إلى الجنوب الليبي وحقوله النفطية ومن ثم ستبقى لهم السيطرة على كل مقدرات الليبيين والتحكم فيها وبيعها كما يشاؤون وبالنسبة إلينا هذا أمر مرفوض".

وتابع البرلماني الليبي، أن "تركيا مارست ضغوطا على حكومة الوفاق من أجل توقيع مذكرة التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية"، معتبرا أن السبب وراء ذلك هو "أطماع تركيا في ليبيا ومن بينها إعلان الرئيس التركي [رجب طيب أردوغان] التنقيب عن الغاز في هذه المياه الإقليمية، إذا الغاية والغرض لا تصب في مصلحة الليبيين إنما في مصلحة حكومة أردوغان المتمثلة في الاستيلاء على كل الثروات ليبيا".

وتابع حومة "نحن لدينا مطالب جدا طبيعية وحقيقية والتي هي مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط على كل المدن الليبية وعلى الأقاليم الثلاثة الليبية، نحن لسنا حراس فقط لمنابع النفط، بل نحن ما نطلبه هو أن نكون شركاء حقيقيين، يجب على كل ليبي أن يتمتع بهذه الخيرات ولا يتمتع بها أحد دون سواه".