محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق اسم الفريق محمد العصار، على أحد المحاور المرورية بشرق القاهرة والذي يمتد من منطقة "أبو بكر الصديق- تحيا مصر" بطريق شبرا بنها الحر بطول 18 كيلومترًا؛ حيث يضم 18 كوبري، أبرزها "ألماظة- سفير- ابن الحكم- الحلمية- المطرية- عمر المختار- الأميرية".
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس، اليوم الإثنين، عددًا من المشروعات القومية والتنموية من مجمع الجلاء اليوم.
كان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة الماضية، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه "وشاح النيل".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد يومين من ترقيته إلى رتبة فريق.. إطلاق اسم العصار على محور مروري بشرق القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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