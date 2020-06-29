تخطينا 90% من المشروع.. العناني: المتحف المصري الكبير أكبر حدث عالمي يفتتح في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير أكبر المشروعات الجاري تنفيذها كأكبر حدث عالمي سيفتتح في 2021.

وأضاف العناني، خلال افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات، أننا تخطينا 90% من المشروع، وتم تقليص 700 مليون دولار من حجم الإنفاق دون المساس بالجودة.

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واستعرض وزير السياحة والآثار بعض صور المتحف والحدائق الموجودة بالطرق المحيطة، والتماثيل والفتارين داخل القاعات، كما استرجع بعض افتتاحات الآثار خلال الأعوام الماضية على غرار "متحف ملاوي في محافظة المنيا، والذي طالته يد الارهاب وتم تجديده وإعادة افتتاحه، وقاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وحضرته رينا بيكوفا المديرة السابقة لمنظمة اليونسكو، ومتحف في تل بسطا بالزقازيق، ومتحف سوهاج القومي الذي افتتحه الرئيس السيسي في 12 أغسطس 2018، ومتحف الفن الإسلامي تم إعادة افتتاحه بعد أن طالته يد الإرهاب الغاشم، ومتحف طنطا".

وتابع العناني: "المسلات كانت في العواصم المصرية القديمة، وبالأخص في صان الحجر، وتم إعادة تركيبها، وأقمنا عددًا من المسلات داخل صان الحجر، ومسلتين في العاصمة الجديدة، كما تم نقل مسلة إلى العالمين الجديدة، ومسلة للمتحف المصري الكبير، ومسلة إلى ميدان التحرير".

وأكد وزير السياحة والآثار أن مصر حريصة على وجود بنية أساسية وتحتية سياحية وأثرية مهمة من خلال افتتاح مطارين سيكون لهما مردود إيجابي على حركة السياحة بمصر.