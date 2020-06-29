وزيرة الصحة تُعين استشاري تجميل مستشارًا لشئون المجالس النيابية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تعيين الدكتور أحمد حسانين، مستشارًا لشئون المجالس النيابية لمدة عام.
جاء ذلك بحسب القرار الوزاري رقم 441 لسنة 2020، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية.
وكان "حسانين" يشغل منصب استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى امبابة العام سابقًا.
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