تايلاند تعيد فتح الحانات والمدارس وتسمح بدخول بعض الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك- (د ب ا):

من المقرر أن تسمح تايلاند باستئناف أنشطة المدارس والحانات وبيوت الدعارة ابتداء من بعد غد الأربعاء، كما سوف تسمح بدخول بعض الأجانب للبلاد، بحسب ما قاله مسؤول، ولكن من المقرر أن يتم تمديد حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا لشهر أخر.

قال تاويسين فيسانويثين، المتحدث باسم مجموعة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا، اليوم الاثنين إنه سوف يتم السماح للحانات بفتح أبوابها حتى منتصف الليل، وهو الموعد النهائي لبيع المشروبات الكحولية في أنحاء البلاد.

وأضاف تاويسين أنه سوف يطلب من الزبائن في بيوت الدعارة التسجيل في تطبيق تعقب إلكتروني تابع للحكومة أو تسجيل اسمائهم في سجل خاص بالمترددين على بيوت الدعارة بالنسبة لكل زيارة لها.

وسوف تستأنف جميع المدارس نشاطها بعد غد الأربعاء، كما لن يتعين على المحال الاغلاق الساعة التاسعة مساء.

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وقال تاويسين إن وزارة الخارجية اقترحت السماح بدخول بعض الأجانب ابتداء من الأربعاء المقبل، بما في ذلك الأشخاص الذين لديهم تصاريح عمل وأسرهم، والذين لديهم إقامة في تايلاند، والمتزوجون من مواطنين تايلانديين، والذين يسافرون لأسباب طبية، والطلاب الأجانب، والذين لديهم ترتيبات خاصة مع الحكومة.

وأوضح أنه سوف يتم يوميا استقبال 200 شخص من القادمين للقيام بأنشطة تجارية من اليابان وكوريا الجنوبية والصين وسنغافورة وهونج كونج، والذين قاموا بترتيبات خاصة لزيارة تايلاند.

وسوف يتعين عليهم الدفع مقابل ما يطلق عليه برنامج الحجر الصحي الحكومي البديل، الذي يشمل الانفاق ما بين 32 ألف بات (1000 دولار) إلى 144 ألف بات ( 4665 دولار) للبقاء في منشآت للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأشار المتحدث إلى أنه سوف يتم تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر أخر من أجل منح السلطات السلطة القانونية لفرض إجراءات الوقاية من الفيروس.