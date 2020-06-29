تموين المنيا: تحرير 76 مخالفة للمخابز والأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

حررت مديرية التموين في محافظة المنيا، 76 مخالفة متنوعة للمخابز البلدية والأسواق داخل مراكز المحافظة.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات له اليوم الاثنين، إن الحملات حررت 76 مخالفة تموينية، منها 46 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم وجود سجلات، وقضايا أخرى متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق جرى تحرير 30 مخالفة لقضايا أخرى متنوعة.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

