محافظ بورسعيد: 30 يونيو ثورة شعب ساندها الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، إن ثورة 30 يونيو ثورة قام بها الشعب وساندها الجيش المصري العظيم.

وأشار المحافظ، أثناء لقاءه مع الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خلال زيارته للمحافظة لمناقشة وتفقد عدد من مشروعات الإسكان الجارية على أرض بورسعيد، إلى أن هذا التحول الذي شهدته بورسعيد في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية واللوجستية والسياحية والبنية التحتية جعلها قاطرة التنمية في مصر، هو إنجازات دولة عقب ثورة 30 يونيو في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح محافظ بورسعيد أن من إنجازات ثورة 30 يونيو ببورسعيد في مجال الإسكان منذ بداية تولي الرئيس السيسي، مهام منصبه، جرى بناء المرحلة الأولى والثانية من الإسكان الاجتماعي وتسكين أكثر من 11 ألف شاب وشابة، وتسكين أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بديل العشوائيات، والمحافظة الأولى التي قضت على العشوائيات.