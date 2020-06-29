نيجيريا تحصل على مساعدات أفريقية لدعم صغار المزارعين

أطلقت "آلية تمويل الأسمدة الأفريقية" AFFM مشروعها بتكلفة 2.2 مليون دولار لدعم موردي الأسمدة في نيجيريا وتقوية قدرتهم التوزيعية لتوصيل إمدادات الأسمدة لنحو 200 ألف من صغار ملاك الأراضي الزراعية في البلاد وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويعد مشروع خط ضمان الائتمان الذي أطلقته "آلية أفم"، هو الأول من نوعه في نيجيريا وسيشمل 10 موردين للأسمدة، و12 من كبار العملاء الزراعيين، و120 تاجر تجزئة زراعي.

ومن المقرر أن يتولى المشروع تدريب المزارعين على استخدام النوعيات الملائمة من الأسمدة وغيرها من مبيدات

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الآفات الزراعية.

حضر الاحتفال بالمشروع، الذي أطلق اليوم في العاصمة النيجيرية أبوجا، رئيس المكتب الإقليمي في نيجيريا لدى بنك التنمية الأفريقي AFDB، إبريما فال، وشركاء حكوميون وصناعيون متخصصون في صناعة الأسمدة في البلاد، وناقشوا تفاصيل تنفيذ المشروع عبر الشريك المحلي "شراكة الأسمدة والأعمال الزراعية" AFAP، التي قالت ممثلتها، نانا- عائشة محمد، "إننا سنعزز الشبكات القائمة ونبحث عن حلول مبتكرة لزيادة المعروض من الأسمدة في البلاد."

ومن جهته، قال ممثل وزراة الزراعة والتنمية الريفية الاتحادية، عمر موسى، إن "شراكة الأسمدة والأعمال الزراعية" AFAP يتعين أن تعمل بالتعاون مع الحكومة النيجيرية وبقية الشركاء المعنيين بسلاسل صناعة وتجارة الأسمدة للتأكيد على أن المشروع يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات النيجيرية المرسومة لهذا القطاع.

وتوقع موسى أن يدعم المشروع صغار المزارعين وتحسين إنتاجيتهم من أجل مساعدة البلاد على زيادة إنتاجها واستهلاكها المحليين من الأسمدة ، ومن جانبها، أعربت منسقة "آلية تمويل الأسمدة الأفريقية" AFFM الممولة للمشروع، ماري كلير كاليهانجابو، عن ثقتها بأن "المشروع سيرفع من قدرة صغار المزارعين على الوصول إلى أسمدة ذات جودة مرتفعة وبأسعار مناسبة، ومن ثم المساهمة في تحول قطاع الزراعة في نيجيريا".