كوريا الجنوبية: عزل ذاتي لعشرات من مسؤولي وزارة الدفاع بعد تسجيل إصابة بكورونا

خضع العشرات من مسؤولي وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية لعزل ذاتي بعد تسجيل إصابة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بفيروس كورونا كان قد حضر إلى مركز رعاية تديره الوزارة.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن العقيد مون مون سيك المتحدث الرسمي بالإنابة باسمالوزارة قوله" إن والد الصبي يعمل في المبنى الرئيس للوزارة، ونتيجة فحص والدي الطفل جاءت سلبية، وكخطوة وقائية، أمرنا زملاء والده بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم الاثنين".
وتم إغلاق مركز الرعاية يوم السبت الماضيبعد الإبلاغ عن أول مريض، وقد حضر للمركز 214 طفلاً ، ومعظم آبائهم من مسؤولي الوزارة أو أعضاء الخدمة.
وقال مون "الاختبارات جارية لجميع الحاضرين ، وآبائهم إذا لزم الأمر، وسنستمر في مراقبة الوضع بدقة واتخاذ الخطوات اللازمة".
وذكرت وزارة الدفاع أنه حتى اليوم الاثنين، بلغ العدد الإجمالي للإصابات بين العسكريين 58 حالة، وقد شفيت 54 حالة منها تماما.
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