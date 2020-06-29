المغرب يسجل 4 وفيات و196 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 224 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني،

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إلى تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12248 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 50 مصابا، وبذلك يرتفع

إجمالي المتعافين في البلاد إلى 8790 ،موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 638471 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.