أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 224 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني،
كما لفتت إلى شفاء 50 مصابا، وبذلك يرتفعإجمالي المتعافين في البلاد إلى 8790 ،موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 638471 حالة .
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 4 وفيات و196 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.