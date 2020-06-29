سلطنة عُمان تسجل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 535 لعمانيين، وبذلك يصبح العددالكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 39060، بالإضافة إلى 169 وفاة.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن عدد من تماثل للشفاء بلغ 22422 حالة، إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 3191.
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