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فيروس كورونا يخترق وزارة الخارجية الروسية

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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، بأن نحو 40 موظفا في الخارجية الروسية أصيبوا بفيروس المستجد وأسفرت الإصابة عن وفاة شخص واحد فقط ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال لافروف: "نحو أربعون شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد معظمهم كانت إصاباتهم خفيفة، وتوفي شخص واحد".

وأضاف وزير الخارجية الروسي " لدينا حوالى نصف الموظفين بدأوا العمل عن بعد ونواصل العمل هكذا حاليا"، مؤكدا

أن الوزارة تتبع بدقة جميع توصيات "روسبوترينادزور" وإدارة الصحة في موسكو.

يذكر أن روسيا أعلنت، اليوم الاثنين، عن تسجيل 6719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أدنى معدل للإصابات اليومية منذ 29 أبريل ، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 641156.

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