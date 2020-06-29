إيران تنفي أنباء سقوط مروحية جنوب البلاد

نفت مصادر رسمية إبرانية الأنباء المتداولة عن سقوط مروحية، اليوم الإثنين، قرب مدينة شيراز جنوب البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

نقلت وكالة إرنا عن مصادر رسمية نفيها الأنباء المتداولة بخصوص سقوط المروحية، وقالت إن أعمدة الدخان ناجمة عن حريق

وليس عن سقوط مروحية.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسقوط مروحية قرب مدينة شيراز، ونشروا فيديو حول ذلك، دون ذكر تفاصيل إضافية.