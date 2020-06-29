السعودية تقرر إنشاء ثالث أكبر بنك في الخليج العربي

من المتوقع أن تؤدي عملية استحواذ مصرفية في المملكة العربية السعودية، إلى إنشاء ثالث أكبر بنك في منطقة الخليج العربي، بأصول تبلغ حوالي 210 مليارات دولار.

وسيدفع البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك سعودي بالأصول نحو 15.6 مليار دولار، للاستحواذ على البنك السعودي-البريطاني (سامبا) بعد إعلانهما التوصل إلى اتفاق لتوحيد عملياتهما.

وذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، أن البنك الجديد سيكون ثالث أكبر مصرف تجاري في الخليج بحجم الأصول، بعد بنك قطر الوطني، وبنك أبو ظبي الأول.

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ولفتت إلى أن 30 مصرفًا يعمل في السعودية أكبر اقتصاد عربي، وهو عدد كبير مقارنة مع عدد السكان البالغ نحو 30 مليونًا، مقارنة مع نحو 12 مصرفًا في بريطانيا، البالغ عدد سكانها أكثر من 65 مليون نسمة.

وقال تقرير لمؤسسة ”سيتي غروب“ المصرفية، ”إن عملية الاستحواذ ستمنح البنك الأهلي السعودي القدرة على الهيمنة على نشاط سوق الشركات في السعودية“، مشيرًا إلى أن البنك الجديد سيمتلك ما يقارب من 30% من الودائع المصرفية في أكبر مصدر نفط في العالم.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن عملية الاستحواذ هي أكبر عملية دمج مصرفي في السعودية، العام الجاري، وتأتي بعد عدة شهور من قيام البنك الأهلي التجاري بإلغاء خططه للاندماج مع بنك الرياض، وبعد عملية استحواذ بنك ”سامبا“ على ”البنك الأول“ السعودي الذي كان مملوكًا بشكل جزئي من قبل البنك الملكي الاسكتلندي.

وقالت جويس ماثيو، مديرة أبحاث الأسهم في شركة ”يونايتد سكيوريتيز“، في سلطنة عمان، ”إن عملية الاستحواذ ستؤدي إلى تحسن الميزانية العمومية للمصرف الجديد، ما سيعزز وضع البنك بشكل كبير في السوق على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الحالية“.