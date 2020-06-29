كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر عشرات القتلى جراء انفجار بسوق للماشية في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، عن مقتل ما لا يقل عن 23 مدنيا جراءانفجار بسوق للماشية في أفغانستان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وكالة فرانس برس، في وقت سابق، بمقتل تسعة طلاب على الأقل بانفجار قنبلة هاون داخل مدرسة قرآنية في شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن الشرطة الأفغانية قولها: "بحسب التحقيقات الأولية، فإن الانفجار سببه قنبلة هاون نقلت بشكل ما إلى داخل المدرسة"، مشيرا إلى أن العديد من القتلى أعمارهم دون الـ18.

وأعلنت الشرطة الأفغانية، عن إصابة ستة أشخاص في الانفجار الذي وقع في إقليم اشكاميش في ولاية تخار في شمال شرق البلاد.

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وجاء الحادث بعد تفجيرين داميين منفصلين، هذا الشهر، استهدفا مسجدين في العاصمة كابل.

ويوم الجمعة الماضية، شهدت أفغانستان اعتداء على مسجد في العاصمة كابول، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وقبلها بأسبوع، أسفر انفجار في مسجد عند أطراف الحي الدبلوماسي الشديد التحصين في كابل عن مقتل شخصين، أحدهما إمام معروف.

ويذكر أن حركة طالبان والحكومة الأفغانية، تستعدان لإطلاق مباحثات سلام، تأخرت كثيرا، ترمي لإنهاء النزاع المستمر منذ قرابة عقدين في البلد الفقير.