سقوط مروحية إيرانية قرب مدينة شيراز (فيديو)

نشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد تصاعد دخان كثيف جراء تحطم مروحية في محافظة فارس الإيرانية.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، تحطمت المروحية بمدينة مرودشت في محافظة فارس، عندما كانت في طريقها إلى مدينة شيراز، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ولم يصدر عن أي مسؤول أي خبر رسمي عن حادث التحطم.

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وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن سقوط مروحية إيرانية في مياه الخليج العربي، وكان على متنها 5 أشخاص.

وأوضحت أن المروحية تابعة لشركة النفط الإيرانية، مشيرة إلى أنها سقطت في جزيرة لاوان في الخليج العربي.

وأكد ذلك مسؤول في محافظة هرمزكان، أشار إلى أن المروحية تابعة لشركة النفط الوطنية الايرانية.