مصادر من “الداخلية”: التعديل المتداول حول انتقال المدن بين المنطقتين 1 و2 غير صحيح

نفت مصادر من وزارة الداخلية، صحة الأخبار المتداولة، عن المرور إلى مرحلة ثانية من مخطط التوزيع الجغرافي للمدن، ابتداء من اليوم الاثنين.

وقالت المصادر ذاتها لـ”اليوم 24″، إن الأخبار المتداولة تدخل في نطاق “Fake news”، وأن أي قرار سيتم الاعلان عنه ببلاغ رسمي عبر القنوات الرسمية.

وكانت الاشاعات، قد تحدثت عن إعادة توزيع المدن بين المنطقة 1و 2، بإعادة عدد من المدن المتمتعة بالتخفيف إلى تشديد اجراءات التدابير، والسلامة، والحد من التنقل، بسبب ظهور بؤر لانتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه، منذ منتصف ليلة الأربعاء الماضي، باتت جل المدن المغربية، باستثناء أربعة، في المنطقة 1 من التخفيف، حيث تم رفع القيود عن السفر، والتنقلات، وأغلب الأنشطة، التي توقفت لثلاثة أشهر، بسبب الجائحة، بينما لا تزال مدن طنجة، والقنيطرة، ومراكش، والعرائش في المنطقة 2.

وبالتزامن مع تخفيف الحجر الصحي، سجلت عدد من المدن، عودة قوية لانتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الأقاليم، لم تكن تحص سوى حالات معدودة من قبل.