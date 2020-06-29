اعتزال النجمة المصرية عبلة كامل.. صحف عربية تؤكد ذلك

راجت، منذ ليلة أمس الأحد، أنباء في وسائل الإعلام المصرية، عن اعتزال الممثلة المصرية الشهيرة عبلة كامل، في حين اختلفت الروايات، التي قدمتها الصحافة المصرية، والعربية عن الموضوع.

وفي وقت لم تستطع فيه الصحف المصرية الوصول إلى عبلة كامل، لمعرفة حقيقة الخبر من عدمه، قالت صحيفة “النهار” اللبنانية، إن الفنانة المصرية استبدلت كافة أرقام هواتفها، قبل إعلان نبأ الاعتزال، كما غيرت أرقام مساعديها، حتى لا تتمكن وسائل الإعلام من التواصل معهم.

وأضافت الصحيفة اللبنانية أن معظم الفنانين، والمخرجين، المقربين من عبلة كامل، ذكروا أنها كانت تفكر في الاعتزال خلال أحادثيهم معها، قبل اختفائها بصورة كاملة عن الساحة، وقرارها إيقاف مشوارها في الفن.

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وفي المقابل، أفادت مصادر إعلامية مصرية أن نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، قال إنه لا يملك أي معلومة عن موضوع اعتزال عبلة كامل.

وتروج كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة إلى الفنانة عبلة كاملة، تؤكد خبر الاعتزال، غير أنها لحساب منتحل لصفتها.

وتعتبر عبلة كامل من الفنانات، اللائي كسبن جمهورا في العالم العربي بكامله، بعد تقديمها أعمالا سينمائية، ومسلسلات خالدة في أذهان الجيل، الذي عاصرها.