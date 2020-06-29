مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا بـ1.4 في المائة في قيم الواردات

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، اليوم الاثنين، تطور قطاع التجارة الخارجية للمملكة، خلال الفصل الأول من العام الجاري، مسجلة انخفاضا هم قيم الصادرات، والواردات على حد سواء.

الواردات

وأكدت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات قد سجل انخفاضا بـ 1,4 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2020 مقارنة مع الفصل نفسه من عام 2019.

ويعود التراجع المذكور، أساسا، إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال لـ”أنصاف المنتجات” بـ4,8 في المائة وفي “الطاقة ،وزيوت التشحيم” بـ 6,3 في المائة، وفي “المواد الخامة من أصل معدني” بـ44,6 في المائة، وفي “المواد الغذائية، والمشروبات، والتبغ” بـ 1,6 في المائة.

أما الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لـ”مواد التجهيز الصناعية”، و”مواد الاستهلاك”، و”مواد التجهيز الفلاحية” فسجلت ارتفاعا على التوالي بـ 5,5 في المائة، و2,4 في المائة، و2,0 في المائة، مساهمة بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات.

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الصادرات

وفيما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فسجل من جهته انخفاضا بـ3,7 في المائة، خلال الفصل الأول من عام 2020، مقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي.

ونتج الانخفاض المذكور بالخصوص عن تراجع القيم المتوسطة في “أنصاف المنتجات” بـ 15,5 في المائة وفي “المواد الخامة من أصل معدني” بـ 9,5 في المائة، وفي “مواد الاستهلاك” بـ 0,4 ي المائة، وفي “مواد التجهيز الصناعية” بـ 0,2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل الرقم الاستدلالي المذكور ارتفاعا في “المواد الغذائية، والمشروبات، والتبغ” بـ 0,7 في المائة وفي “المواد الخام من أصل حيواني، ونباتي” بـ 5,7 في المائة.