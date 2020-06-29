3 جهات تسجل أكبر حصيلة من إصابات كورونا الجديدة والصحراء أولا- التوزيع الجغرافي

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، والتي كشفت عن 196حالة إضافية، بعدد من جهات المملكة.

وسجلت أكبر حصيلة، بجهة العيون الساقية الحمراء، والتي تأكدت بها 67 حالة جديدة، كما سجلت جهة طنجة تطوان 62 حالة جديدة، والرباط سلا القنيطرة 20 حالة جديدة، و14 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و19 حالة بجهة فاس مكناس، و13 حالة بمركش آسفي، كما سجلت جهة الشرق 3 حالات، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة،

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين، منذ بدء الأزمة في عموم المملكة إلى 12248 حالة، تتوزع كالتالي: الدارالبيضاء – سطات 3379 حالة، والرباط – سلا – القنيطرة 1954 ، طنجة – تطوان – الحسيمة 2195 حالة، مراكش – أسفي 1916 حالة، فاس – مكناس 1228حالة، درعة – تافيلالت 586 حالة، العيون – الساقية الحمراء 457 حالة، بني ملال – خنيفرة 152حالة، الشرق 205، سوس – ماسة 91، كلميم – واد نون 75، ثم الداخلة وادي الذهب 11 حالات.