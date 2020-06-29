عاجل.. 3 وفيات و196 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 12248 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 12248 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، بعد تسجيل 196 حالة جديدة.

وارتفع عدد الوفيات 224 حالة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 8790 حالة، بعد تسجيل 50 حالة شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 638471 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.