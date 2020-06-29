مصر: مصرع 7 مُصابين بكورونا إثر اندلاع حريق بمستشفى في الإسكندرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 7 مرضى مصريين، مصارعهم، وأُصيب آخرون، اليوم الإثنين، إثر اندلاع حريق في أحد مشافي محافظة الإسكندرية، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها "اليوم السابع"، باندلاع حريق ضخم في مستشفى بالإسكندرية أسفر عن مصرع 7 مرضى وإصابة 7 آخرين من طاقم المستشفى.

ونقلت اليوم السابع عن مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامى غنيم، قوله إن "المعاينة المبدئية للحادث بينت أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي".

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وأوضح أن 7 مرضى توفوا إثر إصابتهم بالاختناق، إضافة إلى إصابة 7 من الطاقم الطبي تم نقلهم إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج.

وأضاف أن قوات الحماية المدنية دفعت بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده بالمستشفى، حسب المصدر ذاته.

وعادة ما تتكرر حوادث اندلاع الحرائق في مصر، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في البلاد.