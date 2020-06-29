كفر مندا: إدانة شابين بالتسبب بوفاة شابة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الاثنين، حكمها ضد شابين من كفر مندا، بعدما نسبت إليهما النيابة العامة في لائحة الاتهام تهمة التسبب في وقوع حادث طرق قاتل أثناء محاولتهما الفرار من سيارة تابعة للشرطة على شارع رقم 79 قرب مفرق الخلادية (هموفيل)، يوم 19 تموز/ يوليو 2019.

وأفيد أن الشابين اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما، وأدينا بـ"ارتكاب الحادث والتسبب بوفاة الشابة إيدا كرامر (23 عاما) من كريات بياليك، وإحداث الفوضى وارتكاب جرائم أخرى".

وقدمّت النيابة العامة للمحكمة، يوم 11 آب/ أغسطس 2019، لائحة اتهام ضد المتهمين (بالغ وفتى قاصر)، نسبت إليهما تهمة "ارتكاب جرائم عدة، ومنها التسبب بالقتل".

ويستدل من لائحة الاتهام أنّه "في يوم 18 تموز/ يوليو 2019 وبدءًا من الساعة 23:30 وحتى الساعة 04:45 تواجد المتهمان في ملهى ليلي في كريات حاييم، وتناولا المشروبات الكحولية. وبعد خروجهما من الملهى الليلي التقى المتهمان بأصدقائهما في حرش كريات آتا، وتواصل أحد المتهمين ومن خلال اتصال هاتفي مع الضحية، وقاد بعد عدة دقائق، حتى وصل بلد نيشر (بلد الشيخ)، على الرغم من تناوله المشروبات الكحولية، وهناك التقى الضحية وعادا سوية إلى الحرش".

وذُكر أنه "أثناء تواجدهم في الحرش استمروا بتناول المشروبات الكحولية، وحوالي الساعة 8:40، طلبت الضحية من المتهم الأول بنقلها إلى منزلها. بعد ذلك بوقت قصير، دخل المتهمان مع الضحية إلى السيارة وجلس المتهم الثاني (القاصر) بهدف على كرسي السائق لقيادة السيارة، على الرغم من أنه لم يكن بحوزته رخصة لقيادة السيارة، وبموافقة المتهم الأول (صاحب السيارة) الذي يعلم أنه غير مخوّل بقيادة السيارة. وأثناء سفرهم، لاحظ المتهمان بتواجد أفراد الشرطة، الذين بدورهم قاموا بالإيعاز إليهم بالتوقف على جانب الطريق، وامتثل المتهم الثاني (القاصر) لتعليمات الشرطة وأوقف السيارة على جانب الطريق، ولكن بعد فترة، بدأ المتهمان بقيادة السيارة بسرعة فائقة وفرّا هاربين من المكان. وخلال القيادة المتهورة ومحاولة الهرب من الشرطة وفي وقت المطاردة، بدأ المتهم بتجاوز السيارات بشكل متهوّر مشكلا خطرًا على حياة مُستخدمي الطريق، وطارت السيارة في الهواء وانقلبت في حقل قريب، وتم إقرار وفاة الضحية في المكان متأثرة بجراحها البالغة، وبعد دقائق من وقوع الحادث ورغم علمهما بأنّ الشابة (الضحية) قد أصيبت، فر المتهمان من المكان".