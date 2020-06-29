شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشييتد بريس : مياه البحر تسربت إلى "صافر" .. والانفجار قادم والان نبدء بالتفاصيل

• الصيانة لم تعد ممكنة لأن تلف السفينة لا يمكن إصلاحه

قالت الأمم المتحدة إن ناقلة النفط "صافر" التي ترسو قبالة سواحل اليمن محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام معرضة لخطر التمزق أو الانفجار ، مما تسبب في أضرار بيئية هائلة في الحياة البحرية في البحر الأحمر ، ومحطات تحلية المياه وطرق الشحن الدولية.

وأكدت وكالة أسوشييتد بريس، أن الميليشيات الحوثية منعت مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى السفينة. وتظهر الوثائق الداخلية التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس أن مياه البحر دخلت إلى حجرة محرك الناقلة ، والتي لم يتم صيانتها لأكثر من خمس سنوات ، مما تسبب في تلف خطوط الأنابيب وزيادة خطر الغرق. وقد غطى الصدأ أجزاء من الناقلة وتسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال. ويقول الخبراء أن الصيانة لم تعد ممكنة لأن تلف السفينة لا يمكن إصلاحه.