شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : تعافي 819 إصابة بـ "كوفيد-19" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تعافي 819 إصابة من مرض (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في الكويت إلى 36313 حالة.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.