شكرا لقرائتكم خبر عن 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية ، 196 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و3 حالات وفاة . وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 12.248 إصابة ،فيما بلغ إجمالي الوفيات 224 حالة وفاة ، مشيرةً إلى ارتفاع الحالات التي تماثلت للشفاء وبلغت 8.790 حالة .

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