شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 23 شخصاً جراء غرق عبارة في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل
وقال نائب مدير خدمة الإطفاء والدفاع المدني في بنجلاديش ديباشيش باردهان، اليوم، "إن عمال الإنقاذ مستمرون في البحث عن المزيد من الضحايا الذين كانوا في العبارة التي غرقت وهي في طريقها إلى دكا بنهر بوريجانجا الذي يجري جنوب غرب ضواحي عاصمة بنجلاديش".
وحتى الآن لم يعرف عدد المفقودين أو من استطاعوا النجاة من الحادث.
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