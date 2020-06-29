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مصرع 23 شخصاً جراء غرق عبارة في بنجلاديش

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أعلنت بنجلاديش العثور على جثث 23 شخصاً على الأقل إثر غرق عبّارة في نهر بالقرب من العاصمة دكا اليوم كانت تحمل نحو 100 راكب.

وقال نائب مدير خدمة الإطفاء والدفاع المدني في بنجلاديش ديباشيش باردهان، اليوم، "إن عمال الإنقاذ مستمرون في البحث عن المزيد من الضحايا الذين كانوا في العبارة التي غرقت وهي في طريقها إلى دكا بنهر بوريجانجا الذي يجري جنوب غرب ضواحي عاصمة بنجلاديش".

وحتى الآن لم يعرف عدد المفقودين أو من استطاعوا النجاة من الحادث.

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