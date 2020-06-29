شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان .. 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 910 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 39.060 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 169 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 22.422 حالة .

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