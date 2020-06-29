شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: "كورونا" كارثة حلت على بريطانيا وسنراجع أخطاءنا والان نبدء بالتفاصيل

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إن أزمة فيروس كورونا كانت كارثة حلت على بريطانيا والحكومة ستنظر فيما إذا كانت أي أخطاء قد ارتكبت لكن الوقت ليس مناسبا لفتح تحقيق في الأخطاء.

وقال جونسون لإذاعة تايمز "كانت كارثة" وأضاف "دعونا لا نخفف من وقع الكلمات، أعني أن هذا كان كابوسا مروعا لبلادنا التي تعرضت لصدمة هائلة". مضيفاً إن الحكومة مدينة لكل من ماتوا أو عانوا بأن تنظر "فيما قد يكون سار بطريقة خاطئة ومتى".

وتابع "أتفهم ذلك تماما وسنفعله. لكنني أعتقد أن الوقت غير مناسب الآن،... والجميع منهك، لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن لتخصيص قسم كبير من وقت الحكومة لذلك".