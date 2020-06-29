وفي السياق نفسه أصدرت جمعية أطباء الجلد الفرنسيين بياناً أشارت فيه إلى توفر تركيبات مختلفة من هذا الجل، مشيرة إلى أن التفاعل مع أشعة الشمس يختلف بين نوع وآخر.
وأكد الخبراء أنه من الأفضل تجنب تطبيق المنتجات المعطرة أثناء التعرض للشمس لأنها تحتوي على مواد تتفاعل بطريقة خطرة مع الأشعة. ونبهت إلى أن الخطر يكمن تحديداً في المنتجات التي تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين.
ونقلت مجلة Elle الفرنسية عن طبيبة الجلد نادين بوماريد قولها إن جل التعقيم لا يشكل خطراً في حال تطبيقه على اليدين أثناء التعرض لأشعة الشمس إلا إذا كان يحتوي على مواد معطرة. ولفتت إلى أن الغسل بالصابون والماء يبقى الخيار الأفضل.
وذكرت أن الجل لا يغسل اليدين بل يعمل على تعقيمهما ونصحت باستخدام صابون مناسب لبشرتهما مع الحرص على تطبيق كريم مرطب عليهما في المساء.
كانت هذه تفاصيل خبر أخطار جلدية قد يسببها معقّم اليدين في الصيف... احذروها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.