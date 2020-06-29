أخطار جلدية قد يسببها معقّم اليدين في الصيف... احذروها!

ونقلت عنهم صحيفة El Mundo الإسبانية القول إن هذا يمكن أن يسبب بعض المشاكل الجلدية مثل تهيج البشرة والحروق. ولهذا رأوا أنه من الأفضل الاعتماد على غسل اليدين بالصابون والماء.

وفي السياق نفسه أصدرت جمعية أطباء الجلد الفرنسيين بياناً أشارت فيه إلى توفر تركيبات مختلفة من هذا الجل، مشيرة إلى أن التفاعل مع أشعة الشمس يختلف بين نوع وآخر.



وأكد الخبراء أنه من الأفضل تجنب تطبيق المنتجات المعطرة أثناء التعرض للشمس لأنها تحتوي على مواد تتفاعل بطريقة خطرة مع الأشعة. ونبهت إلى أن الخطر يكمن تحديداً في المنتجات التي تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين.

ونقلت مجلة Elle الفرنسية عن طبيبة الجلد نادين بوماريد قولها إن جل التعقيم لا يشكل خطراً في حال تطبيقه على اليدين أثناء التعرض لأشعة الشمس إلا إذا كان يحتوي على مواد معطرة. ولفتت إلى أن الغسل بالصابون والماء يبقى الخيار الأفضل.



وذكرت أن الجل لا يغسل اليدين بل يعمل على تعقيمهما ونصحت باستخدام صابون مناسب لبشرتهما مع الحرص على تطبيق كريم مرطب عليهما في المساء.