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بالفيديو المستشفيات الاهلية تشهد زخما كبيرا بالمراجعين

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المستشفيات الحكومية اصبحت اليوم بين مطرقة وسندان الازمة الاقتصادية وقلة الكوادر الطبية ما دفع العديد من المرضى للجوء الى المشافي الاهلية حيث طالبوا بتخصيص مشفى في بغداد لفحص الحالات المرضية الاعتيادية لتجنب الاختلاط بمصابي كورونا

المستشفيات الاهلية شهدت زخماً كبيرا بسبب مخاوف المواطنين من مراجعة المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية بالرغم من تحمل تكاليف العلاج مقابل خدمات طبية امنة مع توفر الأجواء الطبية الملائمة

ويبقى القطاع الصحي بالعراق على حافة هاوية من الانهيار بسبب الازدياد الكبير باعداد المصابين بكورونا يوميا

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