



لتشهد مواقع التواصل الاجتماعي اطلاق هاشتاگ (الناصرية تختنق) في خطوة للفت انظار الحكومة حول الاوضاع داخل المستشفيات التي تفتقر للكوادر الطبية الذين قال الأهالي عنهم بأن تواجدهم كان شبه معدوم كون اغلبهم قد اضرب عن العمل بسبب الاعتداءات الاخيرة التي طالت الكوادر الصحية للمشفى.. ليلة عصيبة أخرى عاشها مرضى الحجر الصحي في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار.. بعد توقف الطاقة الكهربائية ومنظومة الاوكسجين في ردهات الانعاش بالمشفى الذي يأوي اعداداً كبيرة من المصابين بفايروس كورونا اغلبهم في حالة حرجة ... حالة من الفوضى والتخبط ادت الى وفاة ستة عشر شخصا وتضرر المئات بحسب مصدر في صحة المحافظة.. لتسجل الاحداث داخل المشفى كارثة بحق المرضى واهلهم الذين سارعوا لانقاذ مرضاهم والتجمع بشكل كبير داخل الردهات.. ما ادى الى ارتفاع اعداد الملامسين ووصولهم للمئاتلتشهد مواقع التواصل الاجتماعي اطلاق هاشتاگ (الناصرية تختنق) في خطوة للفت انظار الحكومة حول الاوضاع داخل المستشفيات التي تفتقر للكوادر الطبية الذين قال الأهالي عنهم بأن تواجدهم كان شبه معدوم كون اغلبهم قد اضرب عن العمل بسبب الاعتداءات الاخيرة التي طالت الكوادر الصحية للمشفى.. اما الاجراءات الحكومية المحلية لم ترتقِ حتى لحلول ترقيعية للأزمة التي ما تزال قائمة حتى اللحظة.. فما كان منها الا استبدال مدير المشفى بأخر وتوفير الاوكسجين بكميات قليلة دون المستوى المطلوب





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو مصابو كورونا في ذي قار يصارعون الموت بسبب نقص الاكسيجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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