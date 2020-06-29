دعوة أممية لإسرائيل للتراجع عن الضم وتحذير من عنف "دموي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليه إسرائيل، اليوم الإثنين، إلى التراجع عن الخطط "غير الشرعية" لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، محذرة من "تفجير اشتباكات دامية".

وقالت باشيليه إن أقل شكل من أشكال الضم "سيؤدي إلى زيادة العنف وفقد الأرواح"

دعوة تتزامن مع وصول وفد أمريكي إلى إسرائيل لبحث تطبيق خطط الضم التي تنوي تل أبيب تنفيذها في الأول من الشهر المقبل، وسط رفض عربي ودولي للخطوة.

وفي تصريح مكتوب أضافت المسؤولة الأممية أن "الضم غير شرعي. نقطة على السطر".

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وفي أول تلميح لإمكانية إرجاء إسرائيل خطة الضم، قال وزير دفاعها بيني جانتس، اليوم، إن الأول من يوليو/ تموز "ليس موعداً مقدسا"، مشيرا إلى أن الأولوية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

تلميح جانتس جاءت خلال لقاء له، اليوم مع طاقم السلام الأمريكي الذي وصل إسرائيل لبحث خطة الضم.

تصريح يضفي غموضا إضافيا على التاريخ الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موعدا للشروع بخطوات الضم.