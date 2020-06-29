جونسون: جائحة كورونا كانت كارثة حلت على بريطانيا

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إن أزمة فيروس كورونا كانت كارثة حلت على بريطانيا والحكومة ستنظر فيما إذا كانت أي أخطاء قد ارتكبت لكن الوقت ليس مناسبا لفتح تحقيق في الأخطاء.
وقال جونسون لإذاعة تايمز "كانت كارثة" وأضاف "دعونا لا نخفف من وقع الكلمات، أعني أن هذا كان كابوسا مروعا لبلادنا التي تعرضت لصدمة هائلة".
وقال جونسون، الذي أمضى بعض الوقت في وحدة للرعاية المركزة يكافح مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، إن الحكومة مدينة لكل من ماتوا أو عانوا بأن تنظر "فيما قد يكون سار بطريقة خاطئة ومتى".
وتابع "أتفهم ذلك تماما وسنفعله. لكنني أعتقد أن الوقت غير مناسب الآن،... والجميع منهك، لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن لتخصيص قسم كبير من وقت الحكومة لذلك".
وقال "لكننا نتعلم الدروس طوال الوقت".
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