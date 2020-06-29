وزير الري: مصر من أكثر البلاد جفافاً على مستوى العالم

صرح وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، بأن "مصر تعتبر من أكثر البلاد جفافًا على مستوى العالم."
وقال عبدالعاطي، في كلمته التي ألقاها حلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية اليوم الإثنين، إن مصر "تعتمد على نهر النيل في 97% من مواردها، ويرتكز سكانها على 5% فقط من مساحتها، وباقي المساحات صحراء".
وأوضح وزير الري أن مصر "هي الدولة الإفريقية الوحيدة، التي تعيد استخدام المياه أكثر من مرة، على الرغم من نسبة الملوحة العادية"، مؤكداً أن مصر "لا تنتظر المشكلات لتواجهها، بل تتوقعها وتعد لها".
يشار إلى أن الرئيس السيسي يفتتح اليوم، الإثنين، عدداً من المشروعات القومية الخاصة بتطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
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