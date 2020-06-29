منها المرور والاستثمار.. رئيس الوزراء يعلن إتاحة العديد من الخدمات للمواطنين إلكترونياً.. ويكشف موعد إطلاق «بوابة مصر الرقمية»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إتاحة العديد من الخدمات للمواطنين عبر "بوابة مصر الرقمية".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مدبولي خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من المشروعات القومية اليوم الإثنين، الخاصة بتطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

وقال مدبولي إن قطاع الاتصالات شهد تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التحول الرقمي، مشيداً بالمشروعات التي تنفذتها الدولة خلال السنوات الماضية في قطاع الاتصالات.

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وقال رئيس الوزراء أنه بدءاً من شهر أغسطس المقبل، سيتم إتاحة العديد من الخدمات للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية، وتشمل خدمات مثل المرور والاستثمار.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 155 خدمة بنهاية هذا العام تقدم بشكل إلكتروني للتيسير على المواطن المصري.

ويفتتح الرئيس السيسي عدداً من المشروعات القومية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطرريك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.