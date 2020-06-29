بدأت منذ قليل فعاليات افتتاح عدداً من المشروعات القومية الجديدة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي . سيفتتح الرئيس السيسي مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاريّ سفنكس والعاصمة. وخلال الفترة الماضية، تم الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، استعدادا لافتتاحه لاستقبال زائريه بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره ليصبح معرضاً يروى تاريخ حى مصر الجديدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر منها قصر البارون ومطاريّ سفنكس والعاصمة.. الرئيس السيسي يفتتح عدداً من المشروعات القومية الجديدة «بث مباشر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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