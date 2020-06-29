انتهاء الهجوم على بورصة كراتشي وسقوط ستة قتلى

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قتل ستة أشخاص على الأقل بينهم شرطي حين اقتحم أربعة مسلحين الاثنين بورصة كراتشي (جنوب)، العاصمة المالية لباكستان، في هجوم تبنته مجموعة انفصالية من إقليم بالوشستان المجاور.
وقالت الشرطة في بيان إن "اربعة حراس ومدنيا قتلوا" الى جانب شرطي "في هجوم إرهابي بالقنبلة وسلاح رشاش" ضد بورصة كراتشي. من جهتها أعلنت أبرز منظمة اسعاف في كراتشي "إيدهي" عن سقوط سبعة قتلى وسبعة جرحى بحسب ما افاد مسؤول فيها.وقتل المهاجمون الأربعة أيضا.
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