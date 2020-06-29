أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تحطم مروحية في محافظة فارس وسط إيران، حسبما ذكر موقع العربية.

وفي مايو الماضي، لقي قائد مروحية إيرانية ومساعده مصرعهما، إضافة إلى جرح 6 من مرافقيهما عند تحطم مروحية عسكرية كانت في مهمة تدريبية وسقطت في بحيرة "تشيتكر" شمال غرب العاصمة طهران.

وأتت الحادثة بعد 5 أيام على سقوط طائرة استطلاع

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من طراز (جايرو بلن) تابعة للحرس الثوري أثناء قيامها بمهمة عسكرية، في إقليم بلوشستان جنوب شرق البلاد ومقتل قائدها.

وتزايدت حوادث سقوط وتحطم الطائرات في إيران خلال السنوات الأخيرة، حيث سقطت في مايو الماضي مقاتلة من نوع "ميغ 29" وقتل طيارها الرائد

روزبه ناظريان، الذي أصيب في رأسه أثناء هبوط اضطراري في محافظة همدان، غرب إيران.

كما تحطمت مقاتلة من طراز "إف 7" خلال طلعة تدريبية في 27 إبريل، لكن قائدها ومساعده تمكنا من القفز قبل لحظة من الاصطدام.

إلى ذلك، سقطت طائرة حربية تابعة للجيش الإيراني من طراز F4 بسبب خلل فني في يناير الماضي، بالقرب من مدينة تشابهار، على بحر عمان، ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من الطيار ومساعده.