الأردن.. انتقادات حادة لتصريحات وزير الصحة حول فيروس كورونا

أثارت تصريحات سعد جابر، وزير الصحة الأردني، التي أعلن فيها أن فيروس كورونا قد "مات"، وأن البلاد باتت نظيفة من الوباء، جدلًا وانتقادات حادة له، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال جابر في حديثه لقناة "المملكة" إن الفيروس "نشف ومات" في الأردن، في إشارة إلى

عدم انتقال العدوى بين المتواجدين في المملكة، مضيفًا أن "جميع الحالات التي سُجلت قادمة من الخارج".

وقد رأى وزير الصحة الأردني الأسبق، سعد الخرابشة، في تصريحات الوزير الحالي حول فيروس كورونا "استخفافًا بعقول الناس".

وكتب في تغريدة له على موقع تويتر: "وزير صحتنا لا زال مصرًا أن فيروس كورونا نشف ومات"، مشيرًا إلى أن مثل هذا التصريح يفيد ضمنيًا بالتوقف عن اتخاذ الإجراءات الوقائية.

واستشهد الخرابشة بمثل شعبي يقول: "شغل فلان مثل حراث الجمال، إللي بتحرثه بتربصه بخفوفها" في إشارة منه إلى خطورة تصريح جابر على الجهود المبذولة من قبل الدولة للحد من انتشار الوباء.