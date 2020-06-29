إفلاس تشيسابيك الأمريكية إحدى شركات النفط الصخري

أعلنت شركة "تشيسابيك إنيرجي"، أحد رواد صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة إفلاسها، راجية الحماية من أجل إعادة هيكلة ديونها، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

أفادت في وقت سابق، وكالة أنباء بلومبرج نقلاً عن مصادر، بأن شركة "تشيسابيك إنيرجي" تعد بيانًا عن إفلاس محتمل يمكن أن يؤدي إلى سيطرة أحد المقرضين الرئيسيين عليها.

كما أن وسائل إعلام تحدثت في السابق عن أن الشركة تخطط لإعادة هيكلة ديونها على خلفية

انهيار أسعار النفط والغاز، مشيرة إلى أنها تستعد لبدء إجراءات الإفلاس.

وأعلنت الشركة في بيان بالخصوص أنها "قدمت طواعية بطلب للحصول على الحماية وفق الفصل 11 (من قانون الإفلاس) إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في المنطقة الجنوبية من ولاية تكساس، لتسهيل إعادة الهيكلة الشاملة للميزانية العمومية". .

وستقوم تشيسابيك بتنفيذ خطة لإعادة التنظيم لإلغاء "حوالي سبعة مليارات

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دولار من الديون".

وأبرمت الشركة في هذا السياق اتفاقية مع المقرضين، سيتم بموجبها تخصيص قرض لها بقيمة 925 مليون دولار.

ويتوجب إلى جانب ذلك على المقرضين والضامنين تخصيص 600 مليون دولار لصالح شركة "تشيسابيك إنيرجي".

يذكر أن وكالة الطاقة الدولية.

كانت أشارت في تقريرها أواخر شهر مايو، إلى أن تمويل استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة في عام 2020 سيتقلص بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي على خلفية حائجة الفيروس التاحي، لافتة إلى رصد أكبر انخفاض في الاستثمار في قطاع الطاقة، قُدر بأكثر من 25% مقارنة بعام 2019، ويتركز أساسا في قطاع النفط والغاز.