غرق 26 شخصًا بانقلاب قارب في بنجلادش

غرق 26 شخصًا على الأقل، صباح اليوم الإثنين، في حادث انقلاب قارب في نهر بوريجانجا، الذي يتدفق جنوب غرب ضواحي دكا عاصمة بنجلاديش، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وحسب تلك المصادر، فإن قارب Morning Bird بدأ يغرق بعد اصطدامه بقارب آخر، أكبر منه.
وفي بداية عملية الإنقاذ التي نظمتها هيئات الطوارئ، تم انتشال15 جثة، لـ10 رجال و3 نساء وطفلين من ركاب القارب، الذين تقدر الشرطة مجموعهم بنحو 50-60 شخصًا.
وفي وقت لاحق ذكرت المصادر أن عدد الضحايا بلغ 26 شخصا، في حصيلة مرشحة للارتفاع.
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