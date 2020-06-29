كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تستعد لفرض قيود على التأشيرة للأمريكيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان للصحفيين خلال مؤتمر صحفى بأن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن التدخل فى شئون هونج كونج وحذر من أن الصين سترد بإجراءات مضادة قوية إذا واصلت الولايات المتحدة إجراءاتها.
وفي وقت سابق، رفضت الولايات المتحدة، الجمعة، طلبا من شركات الطيران الصينية للقيام برحلات أسبوعية إضافية بين البلدين، لكنها قالت إن القرار لم يكن يهدف إلى تصعيد التوترات بشأن قيود السفر.
وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان إن القرار اتخذ "للحفاظ على التكافؤ" في خدمات الركاب المجدولة بين البلدين، مضيفة أنها مستعدة لمراجعة القرار إذا قامت سلطات الطيران الصينية بتعديل سياساتها التي تؤثر على شركات الطيران الأمريكية.
وأضاف بيان وزارة النقل "اوضحت الإدارة لنظرائنا الصينيين أن هذا الأمر هو أمر إجرائي فقط وأنه لا يجب اعتباره تصعيدًا من جانبنا".