كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تستعد لفرض قيود على التأشيرة للأمريكيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إنها ستفرض قيودًا على التأشيرة للأفراد الأمريكيين بعد أن أعلنت واشنطن قيودًا على التأشيرة لبعض المسؤولين الصينيين، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

صرح المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان للصحفيين خلال مؤتمر صحفى بأن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن التدخل فى شئون هونج كونج وحذر من أن الصين سترد بإجراءات مضادة قوية إذا واصلت الولايات المتحدة إجراءاتها.

وفي وقت سابق، رفضت الولايات المتحدة، الجمعة، طلبا من شركات الطيران الصينية للقيام برحلات أسبوعية إضافية بين البلدين، لكنها قالت إن القرار لم يكن يهدف إلى تصعيد التوترات بشأن قيود السفر.

وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان إن القرار اتخذ "للحفاظ على التكافؤ" في خدمات الركاب المجدولة بين البلدين، مضيفة أنها مستعدة لمراجعة القرار إذا قامت سلطات الطيران الصينية بتعديل سياساتها التي تؤثر على شركات الطيران الأمريكية.

وأضاف بيان وزارة النقل "اوضحت الإدارة لنظرائنا الصينيين أن هذا الأمر هو أمر إجرائي فقط وأنه لا يجب اعتباره تصعيدًا من جانبنا".