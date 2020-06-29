5 عاملات في حقول الفراولة وضعن أخيرا أبناءهن في إسبانيا يتمكن من العودة إلى المغرب ضمن رحلات العالقين

تمكنت 5 عاملات مغربيات موسميات يشتغلن في جني الفراولة بمدينة ويلفا الاسبانية من العودة إلى المغرب ضمن رحلات العالقين، وذلك أسابيع قليلة بعدما ولدن أبنائهن في إسبانيا.

ونشرت صحيفة “ويلفا إنفورماسيون” حكاية العاملات مصحوبة بصورهن رفقة أبنائهن الحديثي الولادة بعد وضع أسمائهن ضمن قائمة المغاربة العالقين في إسبانيا، والذين سيعودون إلى المغرب.

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وشدد المصدر ذاته على كون ربيعة القاسم ( 39 سنة من القصر الكبير) ودنيا يخلف (29 سنة بركان) وحكيمة جوهر (41 سنة فاس) وسميرة الطيبي (30 سنة بوعرفة) ولعزيزة حمين ( 41 سنة تاوريرت) شكلن جزءا من الحكاية التي جاءت نهايتها سعيدة بعد تمكنهن من العودة إلى المغرب بعد مقام اضطراري في الجارة الشمالية للمغرب فرضه إغلاق الحدود بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأبرز المصدر ذاته أن العاملات الـ 5 فرض عليهن البقاء لمدة أطول بإسبانيا بعد انتهاء عملهن من أصل 7200 عاملة مغربية موسمية بالجارة الشمالية للمغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن العاملات الـ 5 وضعن على التوالي أبنائهن بإسبانيا عمر ( يوم 15 يونيو) ومريم ( يوم 6 يونيو) وعبد الرحيم ( يوم 30 ماي) وسارة ( يوم 9 ماي) وريان ( يوم 29 ماي)، مبرزة أنهم كلهن رلدوا بمستشفى خوان رامون خيمينيز بمدينة ويلفا في الجنوب الاسباني.