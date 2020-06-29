سجلت مدينة طنجة، مساء الأحد، 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وحسب مصدر مطلع، فإن أغلب الإصابات تعود لبؤر صناعية وعائلية، وتم تسجيلها بكل من منطقة مغوغة الكبيرة 8 حالات، ومنطقة جيراري 7حالات، وحي مرس الخير 5 حالات، فيما سجلت منطقة طنجة المدينة 14 حالة، وهي المنطقة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات في نفس الليلة.
وذكر المصدر ذاته، أن منطقة اݣزناية ومنطقة فحص انجرة، سجلتا إصابتين على التوالي، فيما انفردت مدينة القصر الكبير والعرائش بإصابة واحد في كل منهما.
وضمت حصيلة الإصابات الجديدة شخصين من جنسية آسيوية، يرجح أنهما يشتغلان في شركة مختصة في صناعة أجزاء السيارات بالمنطقة الصناعية ملوسة بعد تأكد إصابتهما بالفيروس.
يذكر أن مدينة طنجة سجلت المئات من الإصابات بفيروس كورونا الأيام الأخيرة، أغلبها وسط بؤر صناعية وعائلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم مواطنون من آسيا.. تفاصيل إصابة 53 شخصا في ليلة واحدة بكورونا في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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