طقس بداية الأسبوع.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك المنطقة الشرقية والمناطق المتواجدة غرب الأطلس، الريف، السايس، منطقة سوس، الجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما على السواحل الوسطى والجنوبية للمحيط الأطلسي، مع إمكانية تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمحلية، كما ستظهر بعض السحب المنخفضة وكتل من الضباب المحلي بالقرب من السواحل، وذلك خلال الليل والصباح.

وسيلاحظ ،خلال الظهيرة، تمركز سحب أخرى غير مستقرة شيئا ما، فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية، فيما سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب- الشرقي للبلاد، وضعيفة إلى معتدلة القوة من الشمال إلى أحيانا متقلبة الاتجاه عموما بباقي الأرجاء، إلى جانب هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالجنوب-الشرقي وبجنوب المملكة.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات، ما بين 18 و23 درجة بشمال ووسط البلاد، المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 40 و44 درجة بالجنوب-الشرقي وبجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و41 درجة بكل من المنطقة الشرقية، سوس، السايس، هضاب الفوسفاط، والماس، الشياظمة والمناطق المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 29 و35 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية، الرحامنة، وداخل منطقتي دكالة وعبدة، وما بين 25 و31 درجة جوار السواحل وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والرباط، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.